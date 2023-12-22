Головний тренер Алавеса Луїс Гарсія Пласа розгнівався після гола Лукаса Васкеса, який приніс Реалу перемогу над його командою.

"Біло-блакитні" до кінця зустрічі вдало стримували мадридців і рахунок на табло був 0:0. Утім, в компенсований час Лукас Васкес забив гол, який приніс Реалу три очки.

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Головний тренер Алавеса Луїс Гарсія Пласа, побачивши, як його команда втрачає нічию в матчі з іменитим суперником, оскаженів. Він трощив речі, перекинув міні-холодильник, кричав і навіть потріпав свого помічника, а потім кинув пальто, в яке той був одягнений, і шапку. Бурхливі емоції Пласа потрапили на камери.

Нагадаємо, Алавес наразі перебуває на 16 місці з 16 очками у своєму активі. Реал лідирує в турнірній таблиці з 45 балами.

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