"Бело-голубые" до конца встречи удачно сдерживали мадридцев и счет на табло был 0:0. Впрочем, в компенсированное время Лукас Васкес забил гол, который принес Реалу три очка.

Победа мадридцев не в пользу Довбика и Цыганкова в видеообзоре матча Алавес – Реал

Главный тренер Алавеса Луис Гарсия Пласа, увидев, как его команда упускает ничью в матче с именитым соперником, взбесился. Он крушил вещи, опрокинул мине холодильник, кричал и даже потрепал своего помощника, а затем бросил пальто, в которое тот был одет, и шапку. Бурные эмоции Пласа попали на камеры.

Напомним, Алавес сейчас находится на 16 месте с 16 очками в своем активе. Реал лидирует в турнирной таблице с 45 баллами.

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