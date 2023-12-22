Алавес тримався у трьох очках від зони вильоту, тож ніхто не вірив у сенсацію в домашньому матчі з Реалом. Баски повинні були програти. І навіть серйозні кадрові втрати Мадриду не змушували змінити думку – у лазарет до Вінісіуса, Камавінги, Карвахаля, Менді й Мілітао на днях доєднався Алаба.

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Можливо, саме через слабкість суперника Карло Анчелотті поставив у старт не Луніна, а Кепу. Останнім часом все натякає на те, що саме Андрій буде основним у Реалі, але поки що конкуренту дають шанс себе проявити. Дуже вже його любить нинішній ентренадор.

Перший тайм неприємно вразив фанатів "королівського клубу". Гості провели всього чотири удари по воротах, награвши на мізерні 0,22 очікуваних голи. Це другий найгірший показник гостроти Реала у стартові 45 хвилин у поточному сезоні (гірше було тільки з Барсою). Якщо ж без цифр, то пригадується лишень постріл Вальверде з гострого кута та щільний удар Родріго по центру – без проблем для голкіпера.

Алавес був навіть гострішим. На 8-й хвилині господарі навіть могли рахунок відкрити – це Реббах прийняв проникний пас на лівий край штрафного та прострілив у спини захисникам. Самотній Ріоха пробивав метрів з 11-ти, але Фран Гарсія заблокував удар. Загалом, баски до перерви провели 6 ударів, награвши на 0,38 xG!

Другий тайм взагалі почався катастрофічно для Реала. За шість хвилин після відновлення гри мадридці залишились у меншості – це Начо отримав пряму червону за грубий фол! Таким чином, у Карло Анчелотті залишився всього один центрбек (Рюдігер). На цю позицію довелося випускати Чуамені (знявши при цьому Модріча).

Після цього справи Реала стали геть кепськими. До 70-ї хвилини у активі мадридців був лишень один заблокований удар. На 71-й Браїм Діас змістився на лінію карного майданчика і кволо пробив повз, а на 75-й стався третій постріл. Він же виявився найгострішим: Родріго отримав передачу на хід лівим флангом, обіграв на лівому краю штрафного двох захисників та закрутив м'яч у дальню дев'ятку – трохи неточно!

На 84-й він же спробував пробити з правого кута штрафного, проте вийшло точно в руки голкіперу. Ось і вся гострота з боку "бланкос" у основний час. Справа йшла до заслужених 0:0 (Алавес не створив нічого взагалі), але... На 1-й компенсованій гості заробили кутовий, Кроос виконав подачу, а 173-сантиметровий Васкес спокійно замкнув головою з відскоком від газону. З ним ніхто не грав. 0:1!

Цей гол виявився переможним. Свято, однак, було зіпсовано травмою Родріго, якого винесли на плечах. Катастрофа.

Реал наздогнав Жирону за очками (у обох по 45), повернувши лідерство у Ла Лізі завдяки перевазі в особистих зустрічах. По суті, Мадрид став зимовим чемпіоном, адже наступний тур проведуть вже у новому році – хоча перше коло ще не завершено.

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