Реал переграв Алавес (1:0) у 18 турі чемпіонату Іспанії. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Жирона не втримала перемогу над Бетісом, що давало можливість мадридцям посісти перше місце в турнірній таблиці.

Реал без Луніна вирвав перемогу над Алавесом – Мадрид обійшов Жирону й взяв зимове золото, але втратив ще двох лідерів

Реалу в основний час не вдалося вразити ворота Алавеса. Утім, перемогу все ж "вершкові" здобули. На другій компенсованій хвилині Васкес забив гол, який зробив його команду зимовим чемпіоном. Наразі Реал перебуває на першому місці з 35 очками, випереджаючи Жирону Довбика та Циганкова лише за додатковими показниками. Алавес посідає 15 місце з 16 балами.