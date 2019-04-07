Тремулінас: У Динамо виділявся Ярмоленко

Колишній захисник Динамо Бенуа Тремулінас пригадав найкращих гравців, з якими виступав в одному складі.

"Евер Банега з Севільї завжди міг віддати передачу в такому темпі, який потрібно, аби на неї встигнути і зробити ситуацію гострою.

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У Динамо виділив би Андрія Ярмоленка, який володіє хорошими фізичними даними, швидкістю, технічною майстерністю, а також здатний однаково успішно грати обома ногами. Що стосується Бордо, то кращим був Йоанн Гуркюфф", – розповів Тремулінас в інтерв'ю L`Equipe.

Відзначимо, що Бенуа провів за Динамо 10 матчів з 2013 по 2015 роки. Додамо, що кияни сьогодні зустрінуться з донецьким Шахтарем у матчі 1/4 фіналу Кубка України, початок гри о 17:00.

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