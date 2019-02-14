Екс-захисник Динамо Тремулінас завершив кар'єру – він не грав останні 3 роки

Колишній захисник київського Динамо і збірної Франції Бенуа Тремулінас вирішив повісити бутси на цвях.

Бенуа Тремулінас, який протягом 2010-2013 років виступав за київське Динамо, оголосив про завершення кар'єри, повідомляє France Football.

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33-річного французького захисника часто переслідували травми протягом останніх років.

"Я віддав усе і спробував все. Але після трьох операцій на коліні за два з половиною роки мій фізичний стан більше не дозволяє мені продовжувати кар'єру футболіста.

У мене були чудові моменти в Динамо, Сент-Етьєні. Одне з моїх великих досягнень за кар'єру – я 5 раз приміряв футболку збірної Франції.

Прийшов час закрити цю сторінку і відкрити ще одну, яка, сподіваюся, буде такою ж багатою, як і перша", – прокоментував своє рішення Тремулінас.

Останнім клубом Бенуа була іспанська Севілья.

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