Тремулинас: У Динамо выделялся Ярмоленко

Бывший защитник Динамо Тремулинас вспомнил лучших игроков, с которыми выступал в одном составе.

"Эвер Банега из Севильи всегда мог отдать передачу в таком темпе, который требуется, чтобы на нее успеть и сделать ситуацию острой.

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У Динамо выделил бы Андрея Ярмоленко, который обладает хорошими физическими данными, скоростью, техническим мастерством, а также способен одинаково успешно играть обеими ногами. Что касается Бордо, то лучшим был Иоанн Гуркюфф", – рассказал Тремулинас в интервью L`Equipe.

Отметим, что Бенуа провел за Динамо 10 матчей с 2013 по 2015 годы. Добавим, что киевляне сегодня встретятся с донецким Шахтером в матче 1/4 финала Кубка Украины, начало игры в 17:00.

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