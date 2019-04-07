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Ярмоленко не вийде на поле в поточному сезоні – Пеллегріні розповів про відновлення українця

09:19 1060 Читать на русском
Ярмоленко не вийде на поле в поточному сезоні – Пеллегріні розповів про відновлення українця
Мануель Пеллегріні та Андрій Ярмоленко

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів про відновлення Андрія Ярмоленка, який через травму не грає вже близько півроку.

Наставник "молотобійців" не форсує повернення українця на поле та очікує його повноцінного відновлення.

"Ярмоленко працює дуже добре, він вже не відчуває болю. Але виходити на поле йому ще занадто рано, не думаю, що це було б добре. Для нього буде краще провести повноцінну передсезонну підготовку та повернутись вже у наступному сезоні.

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Він повинен бути спокійним і чекати наступного сезону, і ми побачимо гравця, якого ми підписали, тому що він дуже хороший футболіст", – цитує Пеллегріні BBC.

Нагадаємо, Ярмоленко травмувався в поєдинку проти Тоттенхема ще у жовтні та з тих пір не виходив на поле. Лідер збірної України встиг зіграти 9 матчів в АПЛ, у яких двічі забив та віддав один асист.

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Теги
Головне Українці за кордоном Вест Хем Вест Хем Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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