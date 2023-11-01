"Окрім Мессі ніхто не мав нагоди отримати "Золотий м'яч". У мене щодо нього немає жодних сумнівів.

Сабо назвав футболіста, який виграватиме "Золоті м'ячі" після Мессі: "Він – найближча заміна аргентинця"

Гвардіола правильно сказав, що треба зробити два "Золотих м'ячі" – один віддавати Мессі, а інший розігрувати. За всіма компонентами футболу аргентинець на голову вище за інших футболістів. Тим паче у нього немає провальних сезонів.

Мессі – це еталон майстерності, у нього взагалі немає слабких сторін. Ця людина робить видовище вже достатньо довгий час. Думаю, що такого футболіста світ ще побачить не скоро, при всій повазі до Мбаппе та Холанда", – цитує Буряка Український футбол.

Нагадаємо, Мессі напередодні отримав свій восьмий "Золотий м'яч", що є рекордом за всю історію нагороди.

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