"Треба зробити два "Золотих м'ячі": легенда Динамо підтримав ідею Гвардіоли, поставивши на місце Мбаппе та Холанда
Екс-тренер збірної України Леонід Буряк висловився щодо результатів голосування за "Золотий м'яч".
"Окрім Мессі ніхто не мав нагоди отримати "Золотий м'яч". У мене щодо нього немає жодних сумнівів.
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Гвардіола правильно сказав, що треба зробити два "Золотих м'ячі" – один віддавати Мессі, а інший розігрувати. За всіма компонентами футболу аргентинець на голову вище за інших футболістів. Тим паче у нього немає провальних сезонів.
Мессі – це еталон майстерності, у нього взагалі немає слабких сторін. Ця людина робить видовище вже достатньо довгий час. Думаю, що такого футболіста світ ще побачить не скоро, при всій повазі до Мбаппе та Холанда", – цитує Буряка Український футбол.
Нагадаємо, Мессі напередодні отримав свій восьмий "Золотий м'яч", що є рекордом за всю історію нагороди.
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