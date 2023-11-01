"Я підтримую вибір Мессі. Він виграв чемпіонат світу і блискуче себе показав на Мундіалі. У якій команді Мессі б не грав, він завжди є лідером. Окрім ПСЖ, – там було більше розбірок.

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Аргентинець вже віковий гравець, але поки що він найкращий – забиває, віддає, може на квадратному метрі розкрутити трьох захисників. В інших нападників немає таких якостей. Візьмемо Холанда. Норвежець залежить від партнерів, а сам створити нічого не може. Він хороший накінечник атаки, але не універсальний гравець, як Мессі.

Думаю, скоро нас чекає ера Мбаппе, якщо він перейде в Реал. Саме Кіліан буде отримувати "Золоті м'ячі". Він – найближча заміна Мессі. Роналду вже нічого не показує, його час пройшов", – цитує Сабо Український футбол.

Нагадаємо, Мессі напередодні отримав свій восьмий "Золотий м'яч", що є рекордом за всю історію нагороди. Другим у голосуванні став Ерлінг Холанд, а третім – Кіліан Мбаппе.

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