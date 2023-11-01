"Мене цей конкурс дивує з дитинства. Довгий час France Football не залучав до конкурсу фахівців і це призвело до того, що "Золотий м'яч" став шоу. Потихеньку він перетворюється на міні-Голлівуд. Там все засновано на зірках. Не важливо, як називається фільм – "Роккі-2" або "Роккі-4", головне – що там знімається Сталлоне.

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Тут аналогічна ситуація, Мессі – це футбольний Сталлоне. Поки він буде ходити по полю, доти "Золотий м'яч" будуть вручати йому. Але Мессі вже два-три роки не є провідним гравцем у світі.

Кому б я віддав "Золотий м'яч"? Якщо обирати за тренерськими критеріями, то це безперечно Холанд. Якщо Ерлінг та Мессі вийдуть сам на сам на поле, то норвежець покладе його на плечі та буде бігати, не помічаючи Лео.

Якщо обирати за зірковістю та універсальністю – це Мбаппе. Якщо обирати за ефектом "вау!", то Беллінгем – 20-річний юнак витворяє неймовірні речі на полі.

Повертаючись до Холанда, у нього є швидкість, удар, він хороший у відборі та грі головою. З таким відбором він і захисника зіграти зможе. Це феноменальний гравець, який просто перевертає статистику з ніг на голову. А у Мессі залишився тільки дриблінг та стандарти. Аргентинець не просто ходить по полю, він би навіть спортивну ходьбу не пройшов", – цитує Федорчука Український футбол.

Нагадаємо, Мессі напередодні отримав свій восьмий "Золотий м'яч", що є рекордом за всю історію нагороди. Другим у голосуванні став Ерлінг Холанд, а третім – Кіліан Мбаппе. Беллінгем був визнаний найкращим молодим гравцем (віком до 21 року).

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