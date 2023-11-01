"Кроме Месси никто не имел возможности получить "Золотой мяч". У меня насчет его нет никаких сомнений.

Сабо назвал футболиста, который будет выигрывать "Золотые мячи" после Месси: "Он – ближайшая замена аргентинца"

Гвардиола правильно сказал, что надо сделать два "Золотых мяча" – один отдавать Месси, а другой разыгрывать. По всем компонентам футбола аргентинец на голову выше других футболистов. Тем более у него нет провальных сезонов.

Месси – это эталон мастерства, у него вообще нет слабых сторон. Этот человек делает зрелище уже достаточно долгое время. Думаю, что такого футболиста мир еще увидит не скоро, при всем уважении к Мбаппе и Холанду", – цитирует Буряка Український футбол.

Напомним, Месси накануне получил свой восьмой "Золотой мяч", что является рекордом за всю историю награды.

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