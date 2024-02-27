Напередодні Олександр Зубков у матчі 18-го туру УПЛ проти Олександрії на 30-й хвилині зазнав травми, зіткнувшись у верховій боротьбі з Іваном Калюжним. Лідер Шахтаря не зміг продовжити гру і був замінений на Мар'яна Шведа.

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У коментарі Sport.ua Зубков заспокоїв всіх уболівальників, зазначивши: "Усе гаразд. Був забій. Забив бік та не міг рухатись. Гадаю, що декілька днів – і все буде гаразд".

Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр провів за Шахтар 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 7 асистів.

До слова, вже 21 березня збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини у півфіналі плей-офф за вихід на Євро-2024. У випадку перемоги 26 числа команда Сергія Реброва протистоятиме сильнішому в парі Ісландія – Ізраїль.

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