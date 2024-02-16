"Футбол 24" аналізує перший поєдинок Шахтаря з Марселем у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Напередодні у Гамбурзі донецький Шахтар завдяки 19-річному бразильцю Егіналдо зумів врятуватися проти французького Марселя (2:2). Форвард "гірників" зрівняв рахунок уже в доданий арбітром час.

Найбільшого ж розголосу в українській і французькій пресі наробив епізод на 27-й хвилині поєдинку, коли арбітр зустрічі Ерік Ламбрехтс передчасно зафіксував порушення на Зубкові, таким чином скасувавши цілком законне взяття воріт у виконанні донеччан. Про потенційний пенальті у ворота Різника, проблему крайніх захисників Шахтаря, егоїстичність Зубкова, антирекорд Марселя і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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