Накануне Александр Зубков в матче 18-го тура УПЛ против Александрии на 30-й минуте получил травму, столкнувшись в верховой борьбе с Иваном Калюжным. Лидер Шахтера не смог продолжить игру и был заменен на Марьяна Шведа.

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В комментарии Sport.ua Зубков успокоил всех болельщиков, отметив: "Все в порядке. Был ушиб. Забил бок и не мог двигаться. Думаю, что несколько дней – и все будет хорошо".

Напомним, в текущем сезоне Александр провел за Шахтер 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

К слову, уже 21 марта сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024. В случае победы 26 числа команда Сергея Реброва будет противостоять сильнейшему в паре Исландия – Израиль.

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