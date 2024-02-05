Напередодні Арсенал у матчі 23-го туру здолав Ліверпуль (3:1). Півзахисник Олександр Зінченко вийшов в основі, але провів на полі лише один тайм – в перерві наставник "канонірів" замінив українця. Після гри Мікель Артета повідомив, що зняв Олександра через ушкодження литкового м'яза.

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"Зінченко і литковий м'яз – це вже зламаний магнітофон. Здавалося б, перед початком сезону гравець взяв достатньо довгу паузу, щоб остаточно вилікувати проблему. Але, як бачимо, на фоні регулярних та надмірних навантажень проблема повертається.

Складність все та ж – м'яз повинен набрати відповідний об'єм та міць. Якщо у ньому є хоча б мінімальне ушкодження – не працює одразу цілий м'яз та немає навколо інших структур, які можуть взяти на себе частину навантаження. Саме тому ця травма така надокучлива та складна у реабілітації", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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