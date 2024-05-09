Голкіпер Реала Андрій Лунін поділився враженнями від перемоги над Баварією (2:1) у півфіналі Ліги чемпіонів.

Український воротар вийшов у стартовому складі на матч проти мюнхенців у найпрестижнішому турнірі. Реал пропустив гол, але до кінця гри Хоселу вдалося забити два м'ячі і забезпечити "вершкових" путівку у фінал. Лунін поділився своїми емоціями після гри.

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"Яка чарівна ніч на Бернабеу. Дякую вам, мадридисти. Йдемо за 15-м (прим. трофеєм в Лізі чемпіонів)", – написав українець у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що Реал зіграє у фіналі проти Борусії Д. Матч заплановано на 2 червня і він відбудеться на Вемблі.

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