Накануне Арсенал в матче 23-го тура одолел Ливерпуль (3:1). Полузащитник Александр Зинченко вышел в основе, но провел на поле лишь один тайм – в перерыве наставник "канониров" заменил украинца. После игры Микель Артета сообщил, что снял Александра из-за повреждения икроножной мышцы.

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"Зинченко и икроножная мышца – это уже сломанный магнитофон. Казалось бы, перед началом сезона игрок взял достаточно длинную паузу, чтобы окончательно вылечить проблему. Но, как видим, на фоне регулярных и чрезмерных нагрузок проблема возвращается.

Сложность все та же - мышца должна набрать соответствующий объем и мощь. Если в ней есть хотя бы минимальное повреждение – не работает сразу целая мышца и нет вокруг других структур, которые могут взять на себя часть нагрузки. Именно поэтому эта травма такая надоедливая и сложная в реабилитации", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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