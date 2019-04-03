Ман Сіті – Кардіфф: "містяни" легко повернулися на вершину АПЛ, Зінченко допоміг забити перший гол і отримав травму

Манчестер Сіті зустрічався з Кардіффом у рамках 33-го туру АПЛ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті підходив до матчу на другому місці в АПЛ, поступаючись Ліверпулю 2 очками. "Містяни" виграли 7 попередніх матчів чемпіонату, а сьогодні зустрічалися з аутсайдером першості Кардіффом – 18 місце. Олександр Зінченко знову вийшов у старті команди Гвардіоли – його місце на лівому фланзі оборони вже не піддавалося сумнівам.

Однак на початку зустрічі трапилася неприємна ситуація. Українець травмувався і на 19-й хвилині покинув межі поля. Зінченко тримався за задню поверхню правого стегна. Британські експерти повідомили, що Олександр, ймовірно, потягнув підколінне сухожилля. Така інформація збігається з візуальним враженням від вигляду травмованого. Трибуни Етіхада провели Зінченка затяжними оплесками. Він тим же подякував вболівальникам.

На момент заміни українець традиційно був одним з лідерів Манчестер Сіті за кількістю передач. Точність – 87%. Здійснив одне відбирання, виграв одну з двох дуелей. Основну частину зіграних хвилин провів на чужій половині поля, будував атаки.

Зінченко взяв активну участь в першому результативному наступі "містян", коли вони відкрили рахунок у зустрічі на 6-й хвилині. Перш ніж Емерік Ляпорт розкішним пасом знайшов у вільній зоні Кевін де Брюйне, а бельгієць з гострого кута загнав м'яч у сітку, Олександр (35-й номер) виконав 5 підготовчих передач у цій атаці, зокрема й передгольову на Ляпорта.

Також Зінченко запам'ятався ефектним забіганням по флангу в чужий штрафний майданчик – знову зразково закинув Ляпорт. Завершився епізод заблокованим прострілом і кутовим. Майже відразу після цього Олександр пішов з поля.

Що стосується безпосередньо матчу, то аналізувати не було що. Грали команди абсолютно різного рівня. Манчестер Сіті виграв ще комфортніше, ніж на вихідних у Фулхема, а Кардіфф навпаки не створив "містянам" жодних проблем, як це було проти Челсі. Сьогодні валлійці завдали першого удару по воротах суперника на 75-й хвилині. По їхніх воротах господарі на той момент настріляли 24 рази.

Мотором Манчестер Сіті у цьому матчі був Кевін де Брюйне. Він розганяв контратаки, роздавав ключові передачі (6 таких виконав), безперервно загострював. Найбільше моментів бельгієць створив для Габріела Жезуса, але той продемонстрував дива марнотратства. КдБ з часом не витримав і висварив партнера за провальні рішення в завершенні епізодів.

Жезус частково реабілітувався асистом, коли наприкінці першого тайму ідеально відчув ситуацію після подачі з кутового та грудьми відкинув під удар Лерою Сане. Німець потужно загнав м'яч у сітку та встановив підсумковий рахунок у зустрічі – 2:0.

У другому таймі Манчестер Сіті безперервно атакував з енерджайзером де Брюйне, однак розгромити суперника ніяк не міг. Багато моментів мав Філ Фоден, після стандартів міг забивати Емерік Ляпорт, свої шанси мали і Марез з Сане, але до фінального свистка рахунок вже не змінився. Героїчно виступив голкіпер Кардіффа Ніл Етерідж – 9 сейвів.

Пеп Гвардіола провів тотальну ротацію, проте все одно здобув легку перемогу над Кардіффом і повернувся на вершину АПЛ. У "містян" 80 очок, у Ліверпуля – 79. Єдиний негатив з матчу для Манчестер Сіті – травма Олександра Зінченка. Кардіфф у кінці зустрічі створив хороший шанс забити, але не реалізував його та залишився у зоні вильоту.

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