"Травма Зинченко – серьезная проблема". Почему в Англии считают, что Гвардиола потерял звезду команды в лице украинца

Александр Зинченко получил досадную травму в матче с Кардиффом, из-за которой, скорее всего, не сыграет в ближайших поединках. Английские СМИ и болельщики Манчестер Сити бурно отреагировали на проблему украинца и его тренера.

Зинченко стал основным левым защитником Манчестер Сити и играл в каждом матче команды с середины февраля. В поединке с Кардиффом Александр получил повреждение и досрочно покинул поле. По сообщениям британских журналистов, украинец потянул подколенное сухожилие. Сроки восстановления пока неизвестны.

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Это создает неприятную ситуацию для Пепа Гвардиолы по двум причинам. Первая – Зинченко действительно имел очень положительное влияние на игру команды. Манчестер Сити исключительно побеждает с ним в АПЛ – выиграно все 17 первых матчей Александра в чемпионате. Это не случайность. Зинченко против различных соперников выполняет различные роли – отлично переключается не только между матчами, но и во время игры. Таким образом создает команде вариативность.

Гвардиола в лице Зинченко в течение матча получает двух-трех разных футболистов, как будто делает замены в баскетболе. К тому же украинец сам роскошно чувствует, когда и как нужно переключать роли, создавая ширину на фланге или помогая в центре поля, обеспечивая построение атаки мелким пасом или подрывая наступление выверенным лонгболом.

Поэтому совсем не нужно удивляться, когда популярное местное издание Manchester Evening News пишет о Зинченко словами "звезда Манчестер Сити". Сейчас это действительно так, как бы смешно и необычно все не звучало. Звезда, возможно, не по размеру фан-базы, но точно по влиянию на игру "горожан" в последние месяцы.

Guardiola didn't sound confident about Zinchenko's injury last night #mcfc https://t.co/Bc1VhrIOTq — Manchester City News (@ManCityMEN) 4. April 2019

Мерсисайдское издание Liverpool Echo наоборот с надеждой смотрит на чемпионскую гонку после травмы Зинченко, даже несмотря на уверенную победу конкурента. "Ливерпуль потерял лидерство, но Манчестер Сити подвергся серьезной неудаче в победном матче с Кардиффом".

Man City suffer injury blowhttps://t.co/xDkeRu1FqU — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) 3. April 2019

Гвардиола крайне разочарован травмой: "Зинченко очень важен для нас. Он знает концепцию нашей игры, знает, как мы действуем. Но что имеем, то имеем. В течение сезона такое случается. Он получал много игрового времени, однако теперь мы должны принять такую ​​ситуацию и найти выход. Пока я не знаю, какой именно. Делф не готов, Данило немало играл на этой позиции, но она не родная для него. Менди? Посмотрим, как он будет тренироваться в последующие дни ".

Здесь подходим ко второй причине, почему это большая неудача для Пепа. У тренера нет альтернативы украинцу. Делф никак не наберет оптимальные кондиции, Данило не дает команде слева необходимого темпа, Бенжамен Менди разочаровывает тренера поведением вне поля и долго восстанавливается после повреждения. Наиболее вероятный вариант, что в следующих важных играх на фланг обороны перейдет Эмерик Ляпорт.

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Издание ESPN выделяет травму Зинченко главным негативом матча Манчестер Сити против Кардиффа. "Проклятие левых защитников снова дало о себе знать. Александр Зинченко был заменен из-за травмы на 19-й минуте. Украинец показал отличный прогресс за последние месяцы.

Сейчас трудно представить, что он выйдет в полуфинальной встрече Кубка Англии с Брайтоном, или первом поединке двухматчевого противостояния в Лиге чемпионов с Тоттенхэмом. Пеп Гвардиола имеет варианты, но Зинченко в предыдущие недели закрепил за собой эту позицию", – пишет корреспондент по Сити Джонатан Смит.

Mirror сообщает, что Манчестер Сити попал в защитный кризис перед полуфиналом Кубка Англии.

"После замены Зинченко, которую вызвала, похоже, травма подколенного сухожилия, Пеп Гвардиола рискует остаться без одного из своих левых защитников для поездки на Уэмбли в субботу. В 2019-м Зинченко забронировал за собой левый фланг обороны, начав в старте последние 6 матчей", – добавляет издание.

Болельщики Манчестер Сити разочарованы травмой Зинченко.

Gutted about Zinchenko ️ — Olivia (@livv_mcfc) 3. April 2019

Определяет, что команда потеряла баланс после его замены. "Зинченко может иметь слабые стороны в обороне, но делает нашу атаку настолько плавной и разнообразной".

We lost the balance ever since that injury to Zinchenko. He may have his defensive liabilities but makes our attack so fluid. — . (@Theegm3) 3. April 2019

Надеются, что доктор Кугат, который очень давно лечит подопечных Гвардиолы новейшими методами, даст украинцу "какую-то сперму единорога", чтобы он вернулся на поле как можно быстрее.

Gutted for Zinchenko, hopefully Dr Cugat can inject him with some unicorn sperm and he comes back as quickly as possible. — Fraudy ️ (@AgentFraudy) 3. April 2019

"Мы сегодня забили на 3 гола меньше, чем могли, но набрали необходимые очки. Травма Зинченко – серьезная проблема, учитывая положение дел у Менди".

We left 3 goals in the field tonight but got the points we needed. Zinchenko’s injury a real problem given Mendy’s position in the doghouse. KDB looking sharper & am hoping Leroy gets a start on Saturday. On to the next one #mcfc — Lee Bromfield (@LeeBrom) 3. April 2019

В общем сторонники Манчестер Сити в Twitter и на Reddit очень расстроены из-за Зинченко, но не бьют тревогу, а надеются, что Бенжамен Менди возьмет себя в руки и закроет позицию. Также требуют у Пепа доверять французу, ведь другого выхода при отсутствии Александра нет. Журналисты удивляются, что Гвардиола не гарантирует Менди места в старте на следующий матч.

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