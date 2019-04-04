"Травма Зинченко – серьезная проблема". Почему в Англии считают, что Гвардиола потерял звезду команды в лице украинца

Александр Зинченко получил досадную травму в матче с Кардиффом, из-за которой, скорее всего, не сыграет в ближайших поединках. Английские СМИ и болельщики Манчестер Сити бурно отреагировали на проблему украинца и его тренера.
Зинченко стал основным левым защитником Манчестер Сити и играл в каждом матче команды с середины февраля. В поединке с Кардиффом Александр получил повреждение и досрочно покинул поле. По сообщениям британских журналистов, украинец потянул подколенное сухожилие. Сроки восстановления пока неизвестны.
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Это создает неприятную ситуацию для Пепа Гвардиолы по двум причинам. Первая – Зинченко действительно имел очень положительное влияние на игру команды. Манчестер Сити исключительно побеждает с ним в АПЛ – выиграно все 17 первых матчей Александра в чемпионате. Это не случайность. Зинченко против различных соперников выполняет различные роли – отлично переключается не только между матчами, но и во время игры. Таким образом создает команде вариативность.
Гвардиола в лице Зинченко в течение матча получает двух-трех разных футболистов, как будто делает замены в баскетболе. К тому же украинец сам роскошно чувствует, когда и как нужно переключать роли, создавая ширину на фланге или помогая в центре поля, обеспечивая построение атаки мелким пасом или подрывая наступление выверенным лонгболом.
Поэтому совсем не нужно удивляться, когда популярное местное издание Manchester Evening News пишет о Зинченко словами "звезда Манчестер Сити". Сейчас это действительно так, как бы смешно и необычно все не звучало. Звезда, возможно, не по размеру фан-базы, но точно по влиянию на игру "горожан" в последние месяцы.
Мерсисайдское издание Liverpool Echo наоборот с надеждой смотрит на чемпионскую гонку после травмы Зинченко, даже несмотря на уверенную победу конкурента. "Ливерпуль потерял лидерство, но Манчестер Сити подвергся серьезной неудаче в победном матче с Кардиффом".
Гвардиола крайне разочарован травмой: "Зинченко очень важен для нас. Он знает концепцию нашей игры, знает, как мы действуем. Но что имеем, то имеем. В течение сезона такое случается. Он получал много игрового времени, однако теперь мы должны принять такую ситуацию и найти выход. Пока я не знаю, какой именно. Делф не готов, Данило немало играл на этой позиции, но она не родная для него. Менди? Посмотрим, как он будет тренироваться в последующие дни ".
Здесь подходим ко второй причине, почему это большая неудача для Пепа. У тренера нет альтернативы украинцу. Делф никак не наберет оптимальные кондиции, Данило не дает команде слева необходимого темпа, Бенжамен Менди разочаровывает тренера поведением вне поля и долго восстанавливается после повреждения. Наиболее вероятный вариант, что в следующих важных играх на фланг обороны перейдет Эмерик Ляпорт.
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Издание ESPN выделяет травму Зинченко главным негативом матча Манчестер Сити против Кардиффа. "Проклятие левых защитников снова дало о себе знать. Александр Зинченко был заменен из-за травмы на 19-й минуте. Украинец показал отличный прогресс за последние месяцы.
Сейчас трудно представить, что он выйдет в полуфинальной встрече Кубка Англии с Брайтоном, или первом поединке двухматчевого противостояния в Лиге чемпионов с Тоттенхэмом. Пеп Гвардиола имеет варианты, но Зинченко в предыдущие недели закрепил за собой эту позицию", – пишет корреспондент по Сити Джонатан Смит.
Mirror сообщает, что Манчестер Сити попал в защитный кризис перед полуфиналом Кубка Англии.
"После замены Зинченко, которую вызвала, похоже, травма подколенного сухожилия, Пеп Гвардиола рискует остаться без одного из своих левых защитников для поездки на Уэмбли в субботу. В 2019-м Зинченко забронировал за собой левый фланг обороны, начав в старте последние 6 матчей", – добавляет издание.
Болельщики Манчестер Сити разочарованы травмой Зинченко.
Определяет, что команда потеряла баланс после его замены. "Зинченко может иметь слабые стороны в обороне, но делает нашу атаку настолько плавной и разнообразной".
Надеются, что доктор Кугат, который очень давно лечит подопечных Гвардиолы новейшими методами, даст украинцу "какую-то сперму единорога", чтобы он вернулся на поле как можно быстрее.
"Мы сегодня забили на 3 гола меньше, чем могли, но набрали необходимые очки. Травма Зинченко – серьезная проблема, учитывая положение дел у Менди".
В общем сторонники Манчестер Сити в Twitter и на Reddit очень расстроены из-за Зинченко, но не бьют тревогу, а надеются, что Бенжамен Менди возьмет себя в руки и закроет позицию. Также требуют у Пепа доверять французу, ведь другого выхода при отсутствии Александра нет. Журналисты удивляются, что Гвардиола не гарантирует Менди места в старте на следующий матч.
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