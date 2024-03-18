Антуан Грізманн викликався до збірної Франції на 84 міжнародні матчі поспіль, але розкішній серії настав кінець.

Найкращий бомбардир в історії Атлетіко Антуан Грізманн не був викликаний до збірної Франції на найближчі матчі через травму щиколотки. Так обірвалася його фантастична серія з 84 матчів поспіль, у яких зіграв. 13 червня 2017 року форвард пропустив контрольний матч з Англією, і відтоді зіграв у кожному поєдинку за Францію.

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Як інформує RMC Sport, Антуан прибув із Мадрида на черговий збір "ле бльо", але не зміг успішно пройти медичне обстеження. Грізманн отримав пошкодження в матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони (0:3).

Нагадаємо, що Антуан дебютував у складі збірної Франції в березні 2014 року. Команда Дідьє Дешама зіграє 23 березня зі збірною Німеччини, а через три дні прийме на своєму полі збірну Чилі.

У 127-ми матчах за Францію 32-річний Грізманн забив 44 голи. Став чемпіоном світу-2018, переможцем Ліги націй, фіналістом Євро-2016 і ЧС-2022.

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