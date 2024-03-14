Керівництво Реала надіслало до Федерації футболу Франції лист із забороною на участь своїх гравців у літній Олімпіаді-2024.

Реал заборонив своїм французьким футболістам брати участь у літній Олімпіаді. Відповідного листа боси мадридського клубу надіслали до Федерації футболу Франції (FFF). Про це інформує L'Equipe.

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Таким чином Орельєн Чуамені, Едуардо Камавінга і Ферлан Менді не зможуть допомогти "ле бльо" у змаганні. З великою ймовірністю до них долучиться і чинний форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який влітку має перейти в стан "бланкос" на правах вільного агента.

Олімпійські ігри пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Найімовірніше, в цей час Реал перебуватиме в одному зі своїх численних літніх турне.

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