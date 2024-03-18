Антуан Гризманн вызывался в сборную Франции на 84 международных матча подряд, но роскошной серии пришел конец.

Лучший бомбардир в истории Атлетико Антуан Гризманн не был вызван в сборную Франции на ближайшие матчи из-за травмы лодыжки. Так оборвалась его фантастическая серия из 84 матчей подряд, в которых форвард сыграл. 13 июня 2017 года форвард пропустил контрольный матч с Англией, и с тех пор сыграл в каждом поединке за Францию.

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Как информирует RMC Sport, Антуан прибыл из Мадрида на очередной сбор "ле блё", но не смог успешно пройти медицинское обследование. Гризманн получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Испании против Барселоны (0:3).

Напомним, что Антуан дебютировал в составе сборной Франции в марте 2014 года. Команда Дидье Дешама сыграет 23 марта со сборной Германии, а спустя три дня примет на своём поле сборную Чили.

В 127 матчах за Францию 32-летний Гризманн забил 44 гола. Стал чемпионом мира-2018, победителем Лиги наций, финалистом Евро-2016 и ЧМ-2022.

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