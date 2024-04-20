Травма Русина: наставник Сандерленда ошелешив заявою щодо українського форварда
Головний тренер Сандерленда Майк Доддс розповів про терміни відновлення нападника Назарія Русина.
"Невідомо, чи побачимо ми Назарія знову цього сезону.
Хавбек збірної України назвав винного у своїй травмі і розповів, коли зможе повернутися на поле
Він тренується, але побачимо, як відреагує його тіло", – сказав Доддс на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, у березні 2024 року Русин травмував литковий м'яз і з того часу не виходив на поле, пропустивши вже 7 матчів. Сандерленду, який у Чемпіоншипі після 43-х турів йде тринадцятим, залишилось зіграти ще 3 поєдинки.
До слова, у поточному сезоні Русин провів за "чорних котів" 22 матчі у всіх турнірах, в яких зумів забити два голи та віддати одну результативну передачу.
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