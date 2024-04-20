"Невідомо, чи побачимо ми Назарія знову цього сезону.

Хавбек збірної України назвав винного у своїй травмі і розповів, коли зможе повернутися на поле

Він тренується, але побачимо, як відреагує його тіло", – сказав Доддс на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у березні 2024 року Русин травмував литковий м'яз і з того часу не виходив на поле, пропустивши вже 7 матчів. Сандерленду, який у Чемпіоншипі після 43-х турів йде тринадцятим, залишилось зіграти ще 3 поєдинки.

До слова, у поточному сезоні Русин провів за "чорних котів" 22 матчі у всіх турнірах, в яких зумів забити два голи та віддати одну результативну передачу.

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