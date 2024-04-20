"Неизвестно, увидим ли мы Назария снова в этом сезоне.

Хавбек сборной Украины назвал виновного в своей травме и рассказал, когда сможет вернуться на поле

Он тренируется, но посмотрим, как отреагирует его тело", – сказал Доддс на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в марте 2024 года Русин травмировал икроножную мышцу и с тех пор не выходил на поле, пропустив уже 7 матчей. Сандерленду, который в Чемпионшипе после 43-х туров идет тринадцатым, осталось сыграть еще 3 поединка.

К слову, в текущем сезоне Русин провел за "черных котов" 22 матча во всех турнирах, в которых сумел забить два гола и отдать одну результативную передачу.

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