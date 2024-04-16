– У минулому турі, у грі із Зорею, тебе замінили вже на сьомій хвилині зустрічі. Якої травми ти зазнав і яке твоє самопочуття зараз?

– У мене надрив переднього м'яза стегна. Думаю, що моє відновлення триватиме близько трьох тижнів.

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– Травму отримав у календарному матчі?

– Ні. Ще раніше у мене був спазм, потім біль минув, але не до кінця. Очевидно, потрібно було відразу зробити обстеження. Всі ми поквапилися і, на жаль, травма далася взнаки. Причому травма трапилася в абсолютно звичному моменті. Мені зробили МРТ та побачили надрив.

– Прикро, що у вирішальних матчах чемпіонату команда обходиться без тебе?

– Звичайно, прикро. Вважаю, що я набрав оптимальні кондиції зараз. І з Колосом зіграв на хорошому рівні, і в тренувальному процесі багато вдавалося. Тепер необхідно повністю відновитися та прибрати біль, а потім знову набрати хорошу фізичну форму, – сказав Піхальонок у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр провів за дніпрян 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 6 асистів.

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