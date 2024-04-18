У 90-х чи не найкращим українським голкіпером, який спеціалізувався на пенальті, вважався Володимир Циткін. 1996-го він витягнув вінницьку Ниву до фіналу Кубка України і зіграв з вінничанами у єврокубках. Пізніше Володимир Борисович багато років працював у юнацьких збірних України, де долучився до становлення цілого покоління наших воротарів.

Нині Циткін очолює першоліговий Хуст, не працює виключно з голкіперами, однак вчора, як і вся Україна, отримав задоволення від гри нашого воротаря. У розмові з Футбол 24 Володимир Циткін спробував розібрати дії Андрія Луніна з точки зору воротарської науки.

– Це був чудовий матч, який подарував багато хороших вражень і підґрунтя для роздумів. Насамперед я б звернув на увагу на гру Манчестер Сіті під час стандартів. Можливо, тренерський штаб Гвардіоли у процесі підготовки до матчу розраховував на перевагу в повітрі і робив на це ставку. Втім впевнена гра Луніна на виходах цей задум нівелювала.

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– Якщо раніше цей компонент вважався слабким місцем, то вчора Лунін продемонстрував зворотне. Завдяки чому можна досягнути прогресу за такий короткий проміжок часу?

– Я це пов’язую з наявністю стабільної ігрової практики. Андрій постійно з’являється у старті топової команди, тож це дається взнаки. Він впевнено виходив з воріт, перехопив багато м’ячів. Поступово Лунін закриває свої слабкі сторони. Якщо відкинути емоції, то вважаю, що вчорашня Андрієва гра була на дуже високому рівні.

– Близькою до ідеалу гру протягом 120 хвилин довершила Андрієва магія у серії пенальті. Часто можна почути, що це лотерея. Як ви ставитеся до такого твердження?

– Коли я чую це, то дивуюся, адже таке можуть казати лише люди, які зовсім не розуміються на футболі. Лотерея – це коли від тебе нічого не залежить. Якісь шанси у тебе нібито є, але ти просто тягнеш кульку. Пенальті – це майстерність. І футболіста, який б’є, і воротаря, який намагається відбити. Тут важливий аспект треба відводити психології. Наукою доведено – якщо пенальті пробиваються сильно та чітко в кут, то у воротаря практично немає шансів. Проте часто з позначки хиблять, адже це велика відповідальність. Якщо гравець не забиває, то одразу вважається винним. Якщо воротар пропускає, то це сприймається нормальним.

– Схоже, Лунін вчора був добре готовим до пенальті.

– Насправді це дуже копітка робота. Аналіз статистики за останні кілька років, вивчення стилістики ударів кожного гравця, робота над психологією. Це тільки підтверджує, що пенальті – не лотерея. Майстерність, розумові здібності, психологічна стійкість. Але ніяк не лотерея. І Лунін це довів.

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– Склалося враження, що поруч із телевізором вболівальники нервували більше, ніж Андрій перед ударами на Етіхаді. Психологічна стійкість Луніна вчора вийшла на новий рівень?

– Скоріш за все, так воно і було. Футболісти такого класу, які виступають за Реал в Лізі чемпіонів – вони на полі вже не переживають. А просто виконують свою роботу. Це природно. З боку спостерігати набагато важче. Можу підтвердити це – будь-якому тренерові складніше зберігати спокій, ніж гравцям, які перебувають у вирі подій.

– Раніше в Андрія було багато порадників, які переконували, що йому треба йти з Реалу. Вчорашній вечір щось змінив у його майбутньому?

– Зараз дуже багато змінилося, безперечно. Однак не треба забувати, що футбол – це мінлива річ. Сьогодні може бути все гаразд, а завтра – картина змінюється. Проблема у стабільності. Андрій має бути й надалі психологічно стійким. Думаю, він і сам розуміє, що у такій команді як Реал свою конкурентоспроможність треба доводити щоденно. Це величезний виклик і наш воротар з ним впорався.

– Тобто є сенс залишатися і боротися з Тібо Куртуа?

– Коли Куртуа відновиться, Андрієві не пробачатимуть помилок. Як це було, наприклад, у першій грі з Манчестер Сіті. Буде реальна конкуренція. Зараз вона відсутня. Можливо, дещо змінить і чемпіонат Європи, де Лунін мав би бути першим номером збірної України. Словом, факторів дуже багато. Проте мене дуже тішить, що Андрій перебуває на правильному шляху. І поступово перетворюється на воротаря без слабких місць. Це дуже важливо.

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