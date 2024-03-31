Наставник Дженоа Альберто Джилардіно розкрив деякі деталі пошкодження Руслана Маліновського, який у матчі з Фрозіноне провів на полі лише 17 хвилин.

Як відомо, Руслан Маліновський травмувався у поєдинку 30-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Фрозіноне (1:1). Півзахисник збірної України вийшов на початку другого тайму, але, віддаючи пас, отримав пошкодження і був замінений.

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Як з'ясувалося, у Маліновського травма флексора (м'яз-згинач) лівої ноги. Детальне обстеження буде проведене вже після католицьких Великодніх свят, тобто на початку наступного тижня. Тоді ж і стане відомий термін відновлення 30-річного українця. Про це розповів наставник "грифонів" Альберто Джилардіно у коментарі Repubblica.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Руслан Маліновський зіграв за Дженоа 28 матчів, забив 3 голи і віддав 2 асисти. Італійський клуб достроково викупив українця в Марселя, а хавбек підписав контракт до 30 червня 2027 року.

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