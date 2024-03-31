Наставник Дженоа Альберто Джилардино раскрыл некоторые детали повреждения Руслана Малиновского, который в матче с Фрозиноне провел на поле лишь 17 минут.

Как известно, Руслан Малиновский травмировался в поединке 30-го тура чемпионата Италии Дженоа – Фрозиноне (1:1). Полузащитник сборной Украины вышел в начале второго тайма, но, отдавая пас, получил повреждение и был заменен.

Травма Малиновского: спортивный врач указал на характер повреждения лидера Дженоа

Как выяснилось, у Малиновского травма флексора (мышца-сгибатель) левой ноги. Детальное обследование будет проведено уже после католических Пасхальных праздников, то есть в начале следующей недели. Тогда же и станет известен срок восстановления 30-летнего украинца. Об этом рассказал наставник "грифонов" Альберто Джилардино в комментарии Repubblica.

Напомним, в сезоне 2023/24 Руслан Малиновский сыграл за Дженоа 28 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Итальянский клуб досрочно выкупил украинца у Марселя, а хавбек подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Малиновский травмировался, сыграв лишь 17 минут за Дженоа – мяча ката Украины оказалось недостаточно для победы