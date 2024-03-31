Український півзахисник Руслан Маліновський, який у матчі 30-го туру Серії А проти Фрозіноне вийшов у другому таймі, встиг зіграти лише 17 хвилин. Лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк проаналізував травму хавбека.

"Руслан Маліновський травмував задню поверхню стегна. Варто зазначити, що механізм травми не зовсім типовий – Руслан відчув раптовий біль після передачі (тобто після раптового напруження).

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Такий механізм травми характерний для травми сухожилля. Тому, зважаючи на відео, є побоювання, що в травму м'язів може бути включене і сухожилля, що значно пролонговує будь-яке відновлення.

1-й і 2-й ступені травми – це лише м'язи та фасції, а ось 3-й ступінь вже захоплює і сухожилля. Сподіваюсь, що все обійдеться, але механізм травми був дуже насторожуючим, що може вказувати на 3-й ступінь.

Щодо причин, то Руслан зіграв на четвертий день після гри збірної України, що відповідає єврокубковому графіку команд. Зрозуміло, що він давно не грав через два дні на третій, хоча в плані відновлення, часу, засобів і методів мало б бути достатньо. Звісно, все це дається взнаки, але зрештою травми просто стаються", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Маліновський у поточному сезоні провів за Дженоа 28 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

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