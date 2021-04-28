Легіонер донецького клубу Ібрагім Каргбо зазнав пошкодження в матчі проти Зорі (2:1). Проливати світло на серйозність травми довелось Юрію Калітвінцеву.

21-річний бельгієць, який виступає за Олімпік на правах оренди з Динамо, травмувався у першому таймі поєдинку після зіткнення із голкіпером Зорі Ніколою Васілем. Каргбо покидав поле на ношах.

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Вже після матчу наставник донеччан Юрій Калітвінцев поділився інформацією щодо пошкодження Ібрагіма. За його словами, у форварда зламані мала і велика гомілкові кістки лівої ноги. Гравця у кареті швидкої допомоги повезли з Чернігова до Києва.

До слова, Ібрагім Каргбо провів у поточному сезоні 21 матч, у яких відзначився 3 голами. Його орендна угода з Олімпіком розрахована до червня цього року.

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