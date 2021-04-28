Легионер донецкого клуба Ибрагим Каргбо получил повреждение в матче против Зари (2:1). Проливать свет на серьезность травмы пришлось Юрию Калитвинцеву.

21-летний бельгиец, выступающий за Олимпик на правах аренды с Динамо, получил травму в первом тайме поединка после столкновения с голкипером Зари Николой Василем. Каргбо покидал поле на носилках.

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Уже после матча наставник дончан Юрий Калитвинцев поделился информацией о повреждении Ибрагима. По его словам, у форварда сломаны малая и большая берцовые кости левой ноги. Игрока в карете скорой помощи увезли из Чернигова в Киев.

К слову, Ибрагим Каргбо провел в текущем сезоне 21 матч, в которых отметился 3 голами. Его арендное соглашение с Олимпиком рассчитано до июня этого года.

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