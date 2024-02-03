Українець раптово не потрапив до заявки на матч проти Реал Сосьєдада. Видання Mundo Deportivo повідомило про травму коліна, яка може вибити Довбика до кінця нинішнього сезону. Втім, найкращий бомбардир Жирони радить не драматизувати.

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"Є невелике пошкодження. Проводимо поглиблене дослідження. При розриві повертаються за місяць, тому пишуть неправду", – заявив Довбик у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, легіонер Жирони ділить першу сходинку перегонів бомбардирів Ла Ліги з Беллінгемом і Майоралем. Артем оформив 14 голів та 5 асистів у 21 матчі.

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