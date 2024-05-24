Наставник Жирони Мічел може провести ротацію на завершальний матч сезону проти Гранади у Ла Лізі 2023/24.

Зокрема, на лаві запасних ризикує опинитися Віктор Циганков, пише каталонське видання Lesportiu.

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Замість українця у стартовому складі може з'явитися вінгер Валері Фернандес, який раніше отримував крихти ігрового часу, а загалом провів лише 483 хвилини у Ла Лізі. 24-річний іспанець вийшов би на лівому фланзі атаки, а Савіо перемістився б на позицію Циганкова.

Натомість Артем Довбик повинен зіграти з перших хвилин. Це вирішальний для нашого форварда поєдинок у контексті боротьби за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий бомбардир Прімери. Наразі українець поступається норвежцю Александеру Сьорлоту двома м'ячами.

Зазначимо, що домашня зустріч Жирони з Гранадою перетворилась у формальність для обох команд. Каталонці фінішують на третій сходинці, тоді як андалусійці опустяться в Сегунду.

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