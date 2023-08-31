Півзахисник Челсі Енцо Фернандес результативно вийшов на заміну в матчі Кубка англійської ліги проти Уімблдона (2:1).

Аргентинець перебрався в Лондон взимку за рекордні для Челсі 120 мільйонів євро. Щоб забити дебютний гол, Енцо знадобилося 7 місяців, за які він встиг провести 25 матчів.

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Довгоочікувана подія трапилася під час поєдинку 1/32 фіналу Кубка ліги. Фернандес з'явився на полі в середині другого тайму за рахунку 1:1. Невдовзі саме він забив, як виявилося, переможний гол.

Сам епізод вийшов кумедним – наче в популярній комп'ютерній грі FIFA. Голкіпер суперника вийшов за межі штрафного, але зіграв максимально невдало. Після низки рикошетів м'яч відлетів до Енцо, якому залишалося вразити порожні ворота.

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