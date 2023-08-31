В 1/32 фіналу Кубка англійської ліги відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу

Челсі – Уімблдон – 2:1

Голи: Мадуеке, 45 (п.), Фернандес, 72 – Тіллі, 19 (п.)

Донкастер – Евертон – 1:2

Голи: Айронсайд, 44 – Бету, 73, Груневелд, 89

Ноттінгем Форест – Бернлі – 0:1

Гол: Амдуні, 90+1

Шеффілд Юнайтед – Лінкольн Сіті – 0:0 (по пенальті – 2:3)

Харрогейт – Блекберн – 0:8

Голи: Гарретт, 10, Галлахер, 13, Баклі, 34, 52, Маркандей, 45+1, Гілсенан, 67, 75, Блоксем, 72,

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Челсі без Мудрика, який продовжує оговтуватись від травми, пропустив від представника четвертого дивізіону – Уімблдона – в середині тайму з пенальті. Мадуеке за мить до перерви реабілітувався за партнерів влучним ударом з позначки. В середині другого тайму Фернандес подвоїв перевагу "синіх", вивівши їх в 1/16 фіналу.

Миколенко вперше в сезоні вийшов у старті Евертона. Сталось це у кубковому матчі проти Донкастера. Господарі забили під завісу першого тайму, шокувавши "ірисок". Ліверпульцям вдалось вирівняти гру в середині тайму зусиллями Бету (після чого Миколенко через травму покинув поле), а на останній хвилині Груневелд врятував їх від фіаско.

Український захисник провів на полі 75 хвилин і за цей час встиг зробити 83 доторки до м'яча, здійнив 3 виноси, 1 блокування і 1 перехоплення, 6 відборів та один обіграш з дриблінгу. Йому вдалось виграти 8 з 10 дуелей за позицію, один разу бути кращим у повітрі за суперника, а точність його передач становила 67%. Загалом за свою гру він отримав 7,5 бала, що стало третьою оцінкою в команді після Груневелда (7,9) і Гарнера (7,7).

Ноттінгем Форест на своєму полі поступився Бернлі. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Амдуні у доданий час.

Шеффілд Юнайтед сенсаційно вилетів від Лінкольн Сіті. Основний час голів не приніс, а в серії післяматчевих пенальті (додатковий час регламентом не передбачений) точнішими були представники третього дивізіону.

У ще одному матчі Блекберн розтрощив Харрогейт. Вже на 13-й хвилині представник Чемпіоншипу вів з рахунком 2:0, а на перерву пішов з перевагою у чотири м'ячі. Після відпочинку у ворота представника четвертого дивізіону влетіло ще чотири сухих голи.

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