Полузащитник Челси Энцо Фернандес результативно вышел на замену в матче Кубка английской лиги против Уимблдона (2:1).

Аргентинец перебрался в Лондон зимой за рекордные для Челси 120 миллионов евро. Чтобы забить дебютный гол, Энцо понадобилось 7 месяцев, за которые он успел провести 25 матчей.

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Долгожданное событие произошло во время поединка 1/32 финала Кубка лиги. Фернандес появился на поле в середине второго тайма при счете 1:1. Вскоре он забил, как оказалось, победный гол.

Сам эпизод получился забавным – как в популярной компьютерной игре FIFA. Голкипер соперника вышел за пределы штрафной, но сыграл максимально неудачно. После ряда рикошетов мяч улетел в Энцо, которому оставалось поразить пустые ворота.

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