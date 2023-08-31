До наступного раунду турніру пройшло чимало команд, за які виступають українці. Вже після жеребкування 1/16 фіналу можна констатувати, що наше представництво зменшиться. Річ у тім, що Арсенал Олександра Зінченка далі зіграє проти Брентфорда, за який виступає Єгор Ярмолюк.

Миколенко ціною травми допоміг Евертону врятуватись у Кубку ліги, Челсі без Мудрика оформив камбек з Уімблдоном

Михайлу Мудрику належить зустрітися з Роберто Де Дзербі, який запустив його кар'єру на високому рівні, – Челсі зіграє з Брайтоном. Потенційно найлегший жереб у Іллі Забарного – його Борнмут прийматиме Сток Сіті. Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Астон Віллою.

Серед решти матчів виокремимо поєдинок між найбагатшими командами АПЛ. Хтось із пари Ньюкасл – Манчестер Сіті припинить боротьбу за трофей вже на стадії 1/16 фіналу. Варто зауважити, що поєдинки пройдуть протягом тижня, починаючи з 25 вересня.