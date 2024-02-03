"Футбол 24" у проекті "Український ген" продовжує розповідати найцікавіші факти з життя українських зірок футболу сучасності та минулого.

У новому епізоді пропонуємо Вам дізнатись, як скромний та серйозний хлопчина Георгій Судаков виріс в чи не головну надію українського футболу.

Як зірка Шахтаря витратив першу зарплату, у якому чемпіонаті мріє грати та що називає головною метою в житті. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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