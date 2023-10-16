Президент Клужа Іоан Варга поділився думками про Євгена Коноплянки, який так і не зміг заграти в румунському клубі.

"Коноплянка? Це трансфер, про який я не шкодую. Коноплянка мені сподобався настільки, наскільки я його бачив, він цінний гравець, але йому дуже не пощастило.

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Він гравець роздягальні, командний гравець. Коноплянка дуже добре інтегрувався, він подобається і тренеру, і гравцям. Ось і все, у нього ще один розрив м'язів. Я думаю, що з зими ми можемо покластися на нього на сто відсотків", – поділився Варга в коментарі iAMSport.

Нагадаємо, Коноплянка перебрався до румунського гранда, але провів на полі лише 38 хвилин. Попереднім клубом Євгена була польська Краковія, за яку хавбек грав з лютого 2022 по липень 2023 року. Загалом, Євген провів 38 поєдинків за польську команду, відзначившись 4 голами та 2 асистами.

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