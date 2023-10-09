Минулого літа Коноплянка приєднався до одного з лідерів тамтешнього футболу, але відтоді лише двічі виходив на футбольне поле. Українець зіграв 16 хвилин проти Адана Демірспор і 7 хвилин у дербі проти команди Універсітатя Клуж.

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Румунське видання ProSport вважає, що вже можна робити висновки. Журналісти цього ресурсу пишуть, що експеримент із запрошенням Коноплянки тотально провалився. Найгірші побоювання стали реальністю – гравець, який близький до фінішу кар'єри, нічим не може допомогти ЧФР Клуж.

За задумом клубу, це мав бути супертрансфер. Євгену платять 20 тисяч євро на місяць. Однак поки він заслужив від ProSport лише аналогії із колишнім футболістом Реала, Арсенала і Роми Жуліо Баптістою. Бразилець також помпезно переходив у ЧФР Клуж, але зіграв там лише три матчі.