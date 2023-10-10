"На минулому тренуванні у Коноплянки були фізичні проблеми. Мені його шкода. Проти Сепсі він був на лаві запасних, але тепер Євген повинен взяти ще одну паузу", – наводить слова Мандорліні Prosport.ro.

Коноплянка не потрапив у заявку на останні два матчі – президент Клужа озвучив причину зникнення українця

Нагадаємо, минулого літа Коноплянка приєднався до одного з лідерів тамтешнього футболу, але відтоді лише двічі виходив на футбольне поле. Українець зіграв 16 хвилин проти Адана Демірспор і 7 хвилин у дербі проти команди Універсітатя Клуж.

Попереднім клубом Коноплянки була польська Краковія, за яку хавбек грав з лютого 2022 по липень 2023 року. Загалом, Євген провів 38 поєдинків за польську команду, відзначившись 4 голами та 2 асистами.

"Експеримент з Коноплянкою провалився": румунський ЗМІ розкрив зарплату українця, якого порівняв з екс-зіркою Реала