Президент Клужа Иоан Варга поделился мыслями о Евгении Коноплянке, который так и не смог заиграть в румынском клубе.

"Коноплянка? Это трансфер, о котором я не жалею. Коноплянка мне понравился настолько, насколько я его видел, он ценный игрок, но ему очень не повезло.

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Он игрок раздевалки, командный игрок. Коноплянка очень хорошо интегрировался, он нравится и тренеру, и игрокам. Вот и все, у него еще один разрыв мышц. Я думаю, что с зимы мы можем положиться на него на сто процентов", – поделился Варга в комментарии iAMSport.

Напомним, Коноплянка перебрался в румынский гранд, но провел на поле лишь 38 минут. Предыдущим клубом Евгения была польская Краковия, за которую хавбек играл с февраля 2022 по июль 2023 года. В общем, Евгений провел 38 поединков за польскую команду, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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