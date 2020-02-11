Трансфер Мессі обійдеться клубам Серії А у космічну суму попри статус вільного агента

Стало відомо, скільки грошей італійським клубам доведеться витратити в разі переходу нападника Барселони Ліонеля Мессі.

На фоні чуток про бажання Мессі покинути Барселону, італійське видання Tuttosport підрахувало, скільки грошей доведеться витратити клубам Серії А, щоб підписати аргентинця.

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Ліонель може покинути Каталонію безкоштовно, але супутні витрати, пов'язані з трансфером, дуже великі. Повідомляється, що основна сума розраховується з іміджевих прав Мессі, які належать самому футболістові. Оскільки в Барселоні аргентинець отримує 35 млн євро на руки, то це мінімум, на що він може погодитися в клубі за межами Іспанії. З урахуванням виплати податків ця сума виросте до 66 млн. Якщо з'явиться можливість знизити ставку податків, то витрати на Мессі складуть 51 млн на рік.

Після потенційного переходу аргентинця загальна сума може коливатися від 86 млн до 91 млн євро на рік. Таким чином, контракт на чотири роки обійдеться італійським клубам у неймовірні 350-365 млн.

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