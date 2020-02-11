"Золотий бутс" 2019/20: Іммобіле на вершині, ноунейм у топ-10, Мессі серйозно відстає

"Футбол 24" продовжує стежити за списком найкращих бомбардирів сезону 2019/20 в Європі. Наразі все йде до того, що за підсумками сезону отримаємо нового володаря "Золотого бутса".

Боротьба за звання найкращого бомбардира Європи сезону 2019/20 набирає обертів. До завершення провідних чемпіонатів залишилося близько трьох місяців – саме час поглянути на результативність претендентів на "Золотий бутс" 2019/20.

Рекордсменом за кількістю завойованих нагород є Ліонель Мессі – за підсумками сезону 2018/19 аргентинець здобув вже шостий "Золотий бутс" у своїй кар'єрі. Втім, наразі ситуація виглядає таким чином, що за кілька місяців трофей отримає нового власника, позаяк 32-річний Лео серйозно відстає від конкурентів. Станом на 11 лютого Мессі посідає лише 13-ту сходинку в гонці за "Золотий бутс" 2019/20, а в його активі 14 голів за Барселону в поточному чемпіонаті Іспанії.

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Головним претендентом на звання найкращого бомбардира Європи сезону 2019/20 на сьогоднішній день є Чіро Іммобіле. 29-річний нападник Лаціо очолює гонку найкращих бомбардирів Серії А, а його команда доволі несподівано нав'язала Ювентусу та Інтеру боротьбу за Скудетто. В активі Іммобіле вже 25 забитих м'ячів, а коефіцієнт чемпіонату Італії (2) дозволяє Чіро лідирувати і в перегонах за "Золотий бутс".

На п'яти Іммобіле наступають Роберт Лєвандовскі (44 очки – 22 голи з коефіцієнтом 2), Кріштіану Роналду та Тімо Вернер (у обох по 40 пунктів та 20 забитих м'ячів). Замикає топ-5 Ерлінг Холанд – сенсаційний норвежець взимку змінив Зальцбург на Борусію Д, феєричний дебют за яку дозволив нападнику увірватися в гонку за "Золотий бутс"! Норвежець у поточному сезоні забив вже 23 голи (16 з коефіцієнтом 1,5 за Зальцбург та 7 за Борусію з коефіцієнтом 2).

Також у топ-10 присутні Джеймі Варді, Ромелу Лукаку (по 34 очки), Серхіо Агуеро і Віссам Бен-Єддер (по 32), а замикає чільну десятку сенсаційний представник Естонії. 19-річний Ерік Сорга забив 31 гол у складі Флори, що дозволяє йому наразі обходити таких монстрів, як Кіліан Мбаппе, Мохамед Салах, Лео Мессі та Неймар. Щоправда, Сорга вже не поповнить свій бомбардирський рахунок, позаяк, на жаль для нього, чемпіонат Естонії проходить за системою весна-осінь, тому вже найближчим часом він випаде з топ-10. Нещодавно Сорга за півмільйона доларів переїхав за океан, підписавши контракт з Лудун Юнайтед, що виступає у другій лізі США. До слова, у листопаді Ерік зіграв за збірну Естонії у Запоріжжі проти України – той матч завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих".

Що стосується УПЛ, то найвище серед представників вітчизняного чемпіонату розташувався нападник Шахтаря Жуніор Мораєс. 32-річний натуралізований бразилець станом на 11 лютого ділить 33-39 місця (15 голів, 22,5 очок). Стільки ж у колишнього динамівця Дьємерсі Мбокані та Микити Рукавиці – уродженця України, який виступає за збірну Австралії, а зараз захищає кольори Маккабі з Хайфи.

Відзначимо, що тріумфальний для Мессі сезон 2018/19 теж спочатку складався для нього не надто вдало. Лідер Барселони пропустив місяць через травму та серйозно відставав від конкурентів, але неймовірна результативність взимку та навесні у підсумку дозволила Лео здобути нагороду. Чи повториться історія і цього разу? Все залежить не лише від Мессі...

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