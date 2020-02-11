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Трансфер Месси обойдется клубам Серии А в космическую сумму, несмотря на статус свободного агента

17:47 359 Читати українською
Трансфер Месси обойдется клубам Серии А в космическую сумму, несмотря на статус свободного агента
Лионель Месси / Getty images

Стало известно, сколько денег итальянским клубам придется потратить в случае перехода нападающего Барселоны Лионеля Месси.

На фоне слухов о желании Месси покинуть Барселону, итальянское издание Tuttosport подсчитало, сколько денег придется потратить клубам Серии А, чтобы подписать аргентинца.

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Лионель может покинуть Каталонию бесплатно, но сопутствующие расходы, связанные с трансфером, очень велики. Сообщается, что основная сумма рассчитывается из имиджевых прав Месси, которые принадлежат самому футболисту. Поскольку в Барселоне аргентинец получает 35 млн евро на руки, то это минимум, на что он может согласиться в клубе за пределами Испании. С учетом выплаты налогов эта сумма вырастет до 66 млн. Если появится возможность снизить ставку налогов, то расходы на Месси составят 51 млн в год.

После потенциального перехода аргентинца общая сумма может колебаться от 86 млн до 91 млн евро в год. Таким образом, контракт на четыре года обойдется итальянским клубам в невероятные 350-365 млн.

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