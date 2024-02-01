Перехід нападника Севільї Рафи Міра до Валенсії зривається в ці хвилини.

Трансфер Міра з Севільї до Валенсії на правах оренди наразі скасовано. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Севілья відправила Валенсії назад усі документи, пов'язані з оформленням угоди. Попри усну домовленість, боси "нервіонців" в останній момент вирішили внести деякі зміни в умови контракту.

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Валенсія залишилася незадоволена такою поведінкою Севільї і, схоже, угода між двома клубами зазнала краху. Раніше "лос чес" запропонували андалузцям варіант з орендою, яка передбачає право придбання гравця.

Нагадаємо, що Роман Яремчук не виправдав очікувань, забивши лише 1 гол у 15 матчах чемпіонату. Тому Валенсія шукала для українського форварда конкурента.

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