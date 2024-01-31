"Навіть перемога в Лізі чемпіонів не змінить мого рішення". Головний тренер Барселони Хаві Ернандес анонсував відхід з клубу після завершення сезону 2023/24. За словами легенди "блаугранас", він втомився від постійного тиску і не хоче бути проблемою для клубу.

Відповідно, Барса має близько 4-х місяців, щоб знайти наступника Хаві до старту нового сезону. У пресі вже з'явилися імена кількох кандидатів. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR намагається залізти у голову Жоану Лапорті та знайти нового тренера для Барселони, яка проводить сезон 2023/24 дуже посередньо.

Рафаель Маркес

Сценарій, який свого часу приніс Барселоні чимало трофеїв і статус найкращої команди світу. У 2008-му Жоан Лапорта вирішив дати шанс тоді ще молодому тренеру Хосепу Гвардіолі в першій команді. Тренерський досвід Пепа на той момент обмежувався лише одним роком у Барсі Б, але президент "блаугранас" ризикнув і не прогадав.

Враховуючи непросте фінансове становище клубу, не варто виключати, що керівництво Барселони влітку піде тим же шляхом. Саме Рафу Маркеса – наставника Барселони Б – вважають одним із кандидатів на посаду. Сам 44-річний мексиканець вже заявив, що готовий скористатися шансом мрії, але іспанські ЗМІ стверджують, що імовірність повторення "сценарію Гвардіоли" не є великою саме через незначний тренерський досвід Рафаеля, який очолює молодіжку Барси з 2022 року.

Попри це, призначення саме Маркеса все ж не варто виключати – особливо, якщо Лапорті не вдасться домовитися з іменитішим наставником.

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Мікель Артета

Доволі несподівано одним із претендентів на невдовзі вакантну посаду став наставник Олександра Зінченка в Арсеналі. Днями іспанські ЗМІ повідомили, що Мікель Артета начебто розглядає варіант із відходом з Арсенала вже по завершенні поточного сезону. Тренер "канонірів" одразу запевнив, що це фейк, однак чутки про його можливий прихід у Барселону виникали й раніше, адже Лапорта є великим його прихильником.

У 2021 році – ще до виборів президента Барселони – Артета був одним із кандидатів на посаду головного тренера у випадку перемоги Лапорти і провалу Рональда Кумана, який тоді очолював "синьо-гранатових". У підсумку Жоан переміг, Куман провалився, але Артета у Каталонію так і не приїхав.

Свого часу Мікель-футболіст, який є вихованцем Барселони, так і не отримав шансу в першій команді. Можливо, цей шанс настане вже у ролі тренера? Щоправда, для цього Барса буде змушена не лише переконувати Мікеля, а й платити Арсеналу – контракт іспанця розрахований до літа 2025-го.

Тьягу Мотта

Саме в Барселоні нинішній наставник Болоньї розпочинав європейську кар'єру футболіста, а за першу команду "синьо-гранатових" зіграв майже 150 матчів у період з 1999-го по 2007 рік. Ігррова схема 4-3-3, яку зазвичай використовує італієць бразильського походження, імпонує керівництву Барселони.

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Болонья під керівництвом 41-річного Мотти стала одним із відкриттів сезону 2023/24, хоч і дещо здала в останніх матчах. Попри це, "россоблу" все ще претендують на єврокубкові місця (а то й фініш у топ-4). У Мотти хороші стосунки з Деку, а влітку його контракт з італійським клубом добігає кінця. Барселонівське минуле, відсутність необхідності платити компенсацію, наявність певних успіхів і перспектива – чим не варіант?

Ганс-Дітер Флік

Колишній головний тренер Баварії перебуває без роботи після провалу в збірній Німеччини, яку готував до домашнього чемпіонату Європи-2024, але через серію невдалих результатів був звільнений. Жоан Лапорта хотів запросити німецького тренера ще у 2021 році. Флік, який виграв з Баварією ЛЧ 2019/20, відхилив пропозицію "блаугранас", після чого Барса зупинила свій вибір на користь Хаві.

Зараз Лапорта повернувся до кандидатури німця, який вважається одним із головних претендентів на посаду. Німецькі інсайдери стверджують, що 58-річний Флік дуже зацікавлений у роботі в Барселоні. Ганс-Дітер начебто не проти вперше в кар'єрі спробувати свої сили за межами Німеччини.

Роберто Де Дзербі

У списку Барселони опинився і колишній тренер Шахтаря. Спортивний директор "блаугранас" Деку розглядає варіант із Роберто Де Дзербі, який успішно провів свій перший рік у Брайтоні. Як стверджує Marca, італієць повністю відповідає профілю тренера, якого хочуть бачити на Камп Ноу – молодий, енергійний, з досвідом роботи у Європі та менталітетом переможця.

Щоправда, побачити Де Дзербі у ролі наставника Барселони буде непросто. Італієць має довгостроковий контракт з Брайтоном – до літа 2026 року. Англійський клуб хоче продовжити угоду ще на сезон, прописавши відступні на суму 20 мільйонів фунтів. Це значно зменшує ймовірність потенційного союзу Роберто і Барси – фінансова ситуація каталонського клубу далеко не та, щоб платити великі гроші ще й за тренера.

Сержіу Консейсау

Один із головних плюсів 49-річного португальця – його доступність. Влітку 2024-го у Сержіу Консейсау завершується контракт з Порту, тому Барселоні, яка має серйозні фінансові труднощі, не доведеться платити відступні.

Поки що наставник "драконів" не має так званого "ДНК Барселони", але він зарекомендував себе успішною роботою в португальському гранді, який очолює вже сьомий рік. Під керівництвом Консейсау Порту виходив у чвертьфінал ЛЧ, а в груповому турнірі 2023/24 дав бій "синьо-гранатовим", програвши два матчі з мінімальним рахунком.

На користь Консейсау грає і те, що він добре знайомий з Деку – нинішнім спортивним директором Барселони. Вони були частиною тієї команди Жозе Моурінью, яка сенсаційно виграла ЛЧ 2003/04 (щоправда, Сержіу покинув клуб посеред сезону). Ба більше, їхні інтереси представляє спільний агент. Жорже Мендеш вже посприяв приходу в Барселону португальців Жоау Феліша і Жоау Канселу, тому не варто виключати, його співпраця з каталонцями матиме продовження вже на іншому рівні.

Іманоль Альгуасіль

Успішна робота тренера у Реал Сосьєдаді привернула увагу Барселони ще до повідомлення Хаві про майбутню відставку. За інформацією Жерара Ромеро, Барселона вела перемовини з 52-річним баскським наставником ще кілька тижнів тому. Іманоль вважається ледь не ідеальним кандидатом для Лапорти з точки зору "ціна-якість". Барса вже розглядала його у 2020 році, але тоді зупинила свій вибір на користь Рональда Кумана. Чинний контракт тренера з Реал Сосьєдадом розрахований до літа 2025-го.

Тренерский досвід Альгуасіля обмежується виключно роботою в Сан-Себастьяні. Він очолив першу команду наприкінці 2018 року, а під його керівництвом Реал Сосьєдад постійно прогресує. Команда регулярно грає в єврокубках, а за підсумками сезону 2022/23 кваліфікувалася в Лігу чемпіонів. Баски навіть виграли групу, випередивши Інтер, а в 1/8 фіналу зіграють проти ПСЖ.

Жозе Моурінью

Нещодавно португальський тренер був звільнений з Роми, зазнавши чергового болючого удару по своїх амбіціях. "Особливий" за майже три роки роботи у Вічному місті так і не зміг вивести римську команду в Лігу чемпіонів, а серія невдалих результатів у сезоні 2023/24 спонукала керівництво клубу достроково попрощатися з іменитим тренером.

Свого часу 61-річний Моурінью вже працював у системі Барселони. Але невдачі останніх років і колишня робота у Реалі практично унеможливлюють призначення португальця, хоча відкидати такий розвиток подій на всі 100% все ж не варто. На користь Жозе грає хіба що ім'я (і те останнім часом значно постраждало) і те, що він є безробітним. Ну і для самого Моурінью це був би ледь не останній серйозний шанс довести, що він все ще не "збитий льотчик".

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