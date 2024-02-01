Переход нападающего Севильи Рафы Мира в Валенсию срывается в эти минуты.

Трансфер Мира из Севильи в Валенсию на правах аренды в настоящий момент времени отменён. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Севилья отправила Валенсии обратно все документы, связанные с оформлением сделки. Несмотря на устное соглашение, боссы "нервион" в последний момент решили внести некоторые изменения в условия контракта.

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Валенсия осталась недовольна таким поведением Севильи и, похоже, сделка между двумя клубами потерпела крах. Ранее "лос чес" предложили андалузцам вариант с арендой, которая подразумевает право приобретения игрока.

Напомним, что Роман Яремчук не оправдал ожиданий, забив лишь 1 гол в 15 матчах чемпионата. Поэтому Валенсия искала для украинского форварда конкурента.

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