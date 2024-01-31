Валенсія зробила Севільї офіційну пропозицію щодо нападника Рафи Міра. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо. Згідно з джерелом, "лос чес" запропонували андалузцям варіант з орендою, яка передбачає право придбання гравця. Технічні директори Валенсії Хав'єра Соліс і Мігель Анхель Корона надіслали Севільї офіційний запит і наразі чекають від "нервіон" відповіді. Переговори перебувають у самому розпалі.

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Мір не мав стабільної ігрової практики в Севільї, проте в останніх двох сезонах вважався джокером команди. Цього сезону результативність Рафи знизилася до 2 голів у 15 матчах Ла Ліги. Очевидно, цим потенційним підсиленням Валенсія хоче закрити проблемну позицію центрфорварда – Роман Яремчук не виправдав очікувань, забивши лише 1 гол у 15 матчах чемпіонату.

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